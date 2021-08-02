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他花900元買健康餐吃到「蟑螂沙拉」 店家卻甩鍋：在消毒

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買健康餐卻吃到數隻蟑螂。圖／取自爆料公社
網友買健康餐卻吃到數隻蟑螂。圖／取自爆料公社

受疫情影響許多人都選擇外帶餐點回家享用，有網友爆料，近日在桃園某餐廳購買了要價900多元的套餐，想不到不只餐點不好吃，甚至在沙拉中找到了數隻小蟑螂，向店家反應對方只回答「因為這幾天在做消毒，不知道蟑螂跑出來」，且只願意針對沙拉退費。

有網友在爆料公社發文表示，近日在桃園某義式健康廚房點了900多元的健康套餐，然而吃到的焗烤飯有臭酸味、奶酪過稀、玉米濃湯粉粉的，最誇張的是在沙拉中發現了至少4隻蟑螂。

該網友說，他向店家反應後，對方只回答「因為這幾天在做消毒，不知道蟑螂跑出來」，且只願意退沙拉的費用。他也說，這並不是第一位客人有類似反應，店家每次都回覆在消毒，「會不會那麼湊巧呀？一消毒，小強就都往食物裡面躲？」

其他網友則留言「我以為他們會說『客戶您好...這是切碎的橄欖，上面的細節是師傅精湛刀工的表現』」、「店家的評論竟然有好幾則投訴餐點有蟑螂，這還能繼續營業？」、「剛看了店的評論都說有蟑螂的，然後店家都回覆因為消毒」、「好荒謬喔！！這什麼可怕的健康廚房，吃了才會影響健康吧！」、「這一定有什麼誤會，分明是蟑螂闔家歡佐嫩綠高麗菜啊！」

蟑螂 爆料公社 食安

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