看羽球男雙金牌戰遇火災 爸抱手機轉播賽況喊：台灣又贏了！

我國羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，以世界排名第3一路闖關，在昨（31）日的金牌戰以21：18、21：12力退世界排名第6的大陸「高塔組合」。對此，便有一名網友分享，在昨天看完戴資穎打進冠軍戰後，竟遇到家裡著火，但一旁的爸爸卻不忘即時播報「羽球男雙金牌戰」的賽況，更大喊直呼「OH！YA！台灣又贏了！今天是金牌！」讓他十分無奈。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上分享，本來一家人坐在電視機前面看戴資穎打球，但因為要去廚房吃晚餐，所以爸爸便改用手機繼續看比賽邊報導實況，但飯都還沒吃完，就突然嗅到一股臭味，情急之下就先將家中所有高功率的電器都關掉及拔掉，然後跑去拿毛巾把口鼻遮住。

正要往住家唯一出入口逃生時，卻看到樓梯間竟是熊熊烈火及陣陣的黑煙，只好躲回家中的陽台，直到消防隊將火勢撲滅後，原PO一家人就衝到馬路邊，沒想到這時竟聽見原PO爸爸說了句「OH！YA！台灣又贏了！今天是金牌！」

「平安的同時我爸真的用心在支持台灣選手，還不忘在線即時播報」原PO在文末表示，整起事件沒有人受傷，但全家都是黑煙留下的痕跡，現在要預備去整理家裡了，最後更不忘恭喜「台灣又贏了！」

此文一出，不少網友便紛紛回應，「幸好人員都平安」、「雖然看到爸爸說『OH～YA～台灣今天又贏了～』抱歉，我有笑了一下，因為爸爸很可愛」、「幸好沒事，你們家好淡定」、「平安就是福氣，人沒事就好」。