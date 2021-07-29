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娃娃機虧錢攏系政府錯…他討每月補貼5千元挨轟 網怒：全倒光最好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名擔任娃娃機台主的男子不滿因疫情影響天天賠錢，向政府討每月5000元的補貼，引來網友炮轟。（翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
一名擔任娃娃機台主的男子不滿因疫情影響天天賠錢，向政府討每月5000元的補貼，引來網友炮轟。（翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

6月27日起，全國警戒降為二級，但仍有許多行業受到衝擊，店家咬牙苦撐。不過就有一名擔任娃娃機台主的男子抱怨「政府應該每個月補助每個台主5000元」，而非讓他們天天賠錢，言論立刻引來網友炮轟「娃娃機店全部消失最好」。

一名男子日前在「爆怨2公社」發文表示，自己在新北板橋南雅夜市一間娃娃機店擔任台主，因疫情關係導致生意滑落，表示人人愛玩的夾娃娃機，「完全都是我們台主在虧錢」，向政府喊出「每個月補助每個台主5000元才對，而不是要我們天天賠錢。」並聲稱遭政府官員壓榨，「那些整天開單殘害百姓的警察和公務員卻沒損失，他們只要在辦公室吹冷氣就好。」男子認為，難道要真的讓娃娃機店倒閉，「大家才後悔當時不幫助嗎？」

網友看完男子抱怨以後，幾乎一面倒地抨擊「娃娃機真的太氾濫了」、「覺得難賺就轉行啊，還是你只會擺娃娃機，其他都不會了？」、「倒光光最好，現在逛街最討厭看到夾娃娃機」、「我從小到大從來都沒喜歡過娃娃機ㄟ」、「賺錢的時候怎麼不分政府啊啊啊」、「弄這個會虧錢那一定檯主的問題，這個根本暴利的東西會被你玩到虧錢？」

也有人把台灣跟日本的娃娃機店做比較，認為「台灣夾娃娃機多數都很坑，日本那種夾娃娃機才該存在」、「又不是像日本一樣隨便夾就中，而且（指台灣的娃娃機店）東西質感超差的。」指揮中心日前宣布27日起娃娃機店「有條件開放」，須有專人管理，並採取實聯制，為客人量體溫和噴酒精，並加強清消，不過雙北仍禁止復業。

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