他喊皮卡皮卡啾點餐 外送員氣炸祭1招秒讓對方講「人話」

台灣半導體產業在全球扮演重要角色，在半導體公司上班待遇也相當不錯，有網友聽聞「在半導體公司上班年薪可達4、500萬元」，直呼「好後悔以前沒有好好唸物理化學」。然而許多人戳破他的幻想，留言「你以為很容易進去嗎？進去也不是每個人都這個價碼，要資深的才有可能，而且物理化學更不是好好讀就能讀得好」。

2021-07-26 15:00