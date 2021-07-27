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他喊皮卡皮卡啾點餐 外送員氣炸祭1招秒讓對方講「人話」

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員常會遇到難纏的客人，也讓他們相當無奈。圖／聯合報資料照片
外送員常會遇到難纏的客人，也讓他們相當無奈。圖／聯合報資料照片

點餐最怕遇到兩光的外送員，外送員同樣也怕送到難搞的客人！一名網友外送時，客人用「皮卡丘語」回話，讓男子相當傻眼，直到他說要把餐點放地上，客人才改講「人話」，網友直呼「484皮在癢？」

一名外送員PO出客人在備註欄留下「皮卡丘語」。（翻攝自外送師ㄟ543臉書）
一名外送員PO出客人在備註欄留下「皮卡丘語」。（翻攝自外送師ㄟ543臉書）

一名外送員日前在臉書社團「外送師ㄟ543」Po照表示，「平常看別人對話（指「皮卡丘語」）會覺得很好笑，自己遇到會氣死。」他與客人在外送平台APP上對話，但對方不斷回應「皮卡皮卡」、「皮卡皮卡皮皮卡啾」，讓急著送下一單的他氣到不行，先禮貌告知「不好意思可以說人話嗎」，但對方仍然故我，外送員只好使出撒手鐧「我放地上」，讓客人秒改講正常話語，令他相當無奈，表示「你在那邊皮卡皮卡三小？」

這名外送員想把餐點放在地上，才讓客人改講「人話」。（翻攝自外送師ㄟ543臉書）
這名外送員想把餐點放在地上，才讓客人改講「人話」。（翻攝自外送師ㄟ543臉書）

該篇引起不少網友討論，網友認為這名客人真的太白目，「笑死有夠白爛」、「不講人話還真的覺得對方是不是有問題」、「皮卡林涼」、「還敢玩外送員啊」，也有人建議外送員依樣畫葫蘆，「你再遇到就回他傑尼～傑尼，或種子、種子。」、「（對方）說人話的時候，回他閃電～閃電～」

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