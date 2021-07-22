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被炸雞店耽誤的小說家？外送菜單寫成連載小說 網讚快出書

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現一家炸雞店除了賣美食外，菜單還有連載小說，吸食不少網友朝聖。（翻攝自 UberEat／合成照片）
網友發現一家炸雞店除了賣美食外，菜單還有連載小說，吸食不少網友朝聖。（翻攝自 UberEat／合成照片）

點餐發現「菜單」文情並茂是不是更要捧場一下呢？一名網友點外送時發現一家炸雞店的老闆把菜單當「個版」連載許多文章，被其他網友大讚太可愛「快點出書」，簡直就是被炸雞店耽誤的小說家！

一名網友在噗浪（plurk）發文表示，「半夜開吳柏毅（UberEat）想找宵夜吃，發現一位（家）把菜單當個版的炸雞店老闆。」原來是「義寓Come a casa 餐酒館」的老闆因應疫情關係設立2個新的外帶外送品牌，分別為中晚餐的「森林善意廚房」，及宵夜場的「老李炸雞」，該名網友發現的就是「老李炸雞」除了賣讓人垂涎三尺的炸物外，還有不斷更新的連載小說，吸引眾多網友注意。

「老李炸雞」把UberEat當部落格用，被網友大讚很可愛。（翻攝自UberEat）
「老李炸雞」把UberEat當部落格用，被網友大讚很可愛。（翻攝自UberEat）

「老李炸雞」在UberEat菜單上設立0元「李家的碎碎念（不定時更新）」專區，截稿至今，至少連載了19篇小說，每篇都有很清楚的角色介紹，像是《我尷尬到裂開了》系列笑談日常，《阿龍（代稱）》挑戰世俗眼光做自己想做的事等，讓原Po和不少網友直呼「超可愛」、「也太幽默ＸＤＤＤ」、「為了這個菜單我考慮開始使用吳柏毅了」、「原來是買故事送炸雞」、「真的建議出書」、「他怎麼不去做文案寫手？」

該店因受到討論而爆紅，還特地在「菜單」po文感謝，真的把UberEat當部落格用。網友們雖然期待下次連載文章，但也不忘誇獎該店的炸雞、炸物真的很好吃，「松露薯條香得嫑嫑的，認真每篇寫心得老闆還送了義大利麵！」

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