微解封後他到戲院看電影 見一現象讓工作人員疲於奔命

7月13日微解封後，電影院、健身房等休閒娛樂場所也開放營業，但仍須做好防疫等相關規範，例如電影院裡要實施梅花座，就有一名網友抱怨在戲院裡發現很多觀影的情侶都不遵守梅花座規定，讓工作人員頻頻進場勸導，也讓他看了直搖頭。

原PO在「爆怨2公社」寫道日前帶老婆去看電影，他們遵守防疫規定分開坐梅花座，沒想到卻發現影廳裡有許多情侶堅持坐在一起。他說一場電影下來，工作人員進來警告好幾次，讓原PO實在很傻眼，「分開一個椅子的距離對一男一女來說很困難嗎？」

他說雖然工作人員進來勸導後這些人有乖乖分開坐，但放映的中途，幾個一男一女又坐在一起，然後工作人員又進來勸導第五次，讓原PO看了超火大，氣得說「煩不煩！」

貼文引來許多人討論，「其實梅花座也不是很安全…尤其在密閉空間」、「不是都在密閉空間嗎？有沒有分開坐其實是在安慰大家」、「其實我覺得如果是一起的根本沒必要梅花座，畢竟都同行了，難道害怕坐在一起？跟其它陌生人隔開就好了」、「待在家等疫情過去很難嗎？都在電影院群聚了，梅花座等同脫褲子放屁」、「我覺得因為工作人員無法確定判斷是否是同住者，所以規定一人隔一個座位坐，以達防疫措施吧」。

依據台北市宣布的「電影院微解封指引」，電影從業人員要健康管理，每一場次都要消毒清潔，另外觀眾觀影以預售票為優先銷售方式，觀影時全程配戴口罩，在電影院室內、戶外及等候區全面禁止飲食，電影院也不能販賣食物，避免提供穿戴式、互動式及觸控式裝置，並落實實聯制，觀眾購票、進出場皆需保持安全社交距離。

影廳內座位應採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，每廳觀眾進場人數上限為100人，電影院總廳數12廳以下者同時段可以開放3個影廳，13個影廳以上可同時開放總廳數的四分之一。