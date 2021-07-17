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姪女「舌乳頭」卡頭髮痛爆 網友一看嚇傻：打結了

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO姪女習慣嚼頭髮，未料頭髮卻意外卡在舌乳頭上，並打了結。圖擷自爆廢公社二館
原PO姪女習慣嚼頭髮，未料頭髮卻意外卡在舌乳頭上，並打了結。圖擷自爆廢公社二館

小朋友有把異物放進口中的習慣，稍不注意就可能發生危險；有網友近期分享，姪女沒事嚼頭髮，卻突然大哭起來，未料舌頭吐出後卻發現有根頭髮在舌乳頭上打結了，畫面一曝光後，不少網友也看傻眼，直呼「這比用舌頭把櫻桃梗打結還厲害」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他說，就讀國小一年級的姪女無聊時一直咬頭髮，卻突然爆哭說舌頭痛，講話還有大舌頭，哭到鄰居以為被家暴，因此趕快上前關心。

未料，姪女舌頭吐出後發現「頭髮綁在舌頭上的絨毛上了」，且只要一哭舌頭就會捲起來，讓家人摘除的作業變得困難，而原PO一家也趕快使用放大鏡觀察，不過想了好久都不知道要掛哪一科。

貼文一出後，許多網友也看傻眼，紛紛留言表示，「原來舌頭有這麼多接觸面積」、「快送你姪女就醫，草莓舌原因有幾種，延誤救治可能傷心臟腎臟」、「舌頭屬耳鼻喉科」、「這個畫質會不會太清晰了」、「用力扯下來，長痛不如短痛」、「化毛膏準備一下」、「注意毛囊有沒有插進去，插進去的話拔下來還會再長」、「拇指指甲是不是要把舌頭給掐破了」。

事實上，舌乳頭是位在舌背面和側面的許多微小的乳頭狀突起，由上皮和上皮下的結締組織構成，分為：菌狀乳頭、絲狀乳頭、葉狀乳頭及輪廓乳頭，每個類別都有不同功能，乳頭數和分佈情況也各有不同。

爆廢公社

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