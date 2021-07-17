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好市多線上購入「咖啡豆」女開箱後臉綠：真的忙壞了
因為疫情關係，全國仍在第三級警戒，雖然近來確診數明顯下降，但還是以非必要別出門為主，因此有很多人都採用線上購物，一名女網友表示最近使用好市多線上購物訂了「雨林咖啡豆」，結果開箱後看到實體商品卻臉綠了，網友看完也笑翻。
一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她寫道最近幾個月線上購物真的忙壞了，用好市多線上購物訂了雨林咖啡豆，結果發現收到的東西是「枸杞」，她表示因為怕盤點有問題所以申請退貨，也誇獎好市多退貨很快，當天早上就收走了「鼓勵一下辛苦的物流」。
此文一出也吸引五千人按讚，網友笑說「這款豆，帶果香偏酸」、「另一邊阿婆：今天的枸杞蓮子湯也太苦了吧」、「這是最新產品枸杞咖啡呀」、「出貨人員比較需要枸杞 」、「枸杞跟咖啡的唯一共同點是都曾經是紅色的」、「可能在暗示妳該顧眼了⋯」。
也有人分享自己經驗，「我上次訂蝦捲來了排骨酥」有人也認為「盤點不會錯，應該是配貨時貼錯單，所以買枸杞的會收到咖啡豆」。
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