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卡號在哪？ 台南妹疫苗登記「健保卡全空白」愣了：砂糖磨壞

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友健保卡正面全空白，讓她上網要疫苗登記時一時找不到卡號。圖擷自Dcard
一名女網友健保卡正面全空白，讓她上網要疫苗登記時一時找不到卡號。圖擷自Dcard

中央流行疫情指揮中心13日突宣布開放18歲至49歲可上網進行疫苗意願登記，消息一出立即讓許多民眾瞬間上網登入瘋搶，不過除了得輸入身份證字號外，還要再輸入健保卡號。

有一名女網友在Dcard論壇po出自己的健保卡表示，昨天她要輸入健保卡號卻臨時卡關，原來她的健保卡正面只剩「一片空白」，不僅沒有照片，連姓名、卡號都是空的，唯一還看得見的只剩最上頭的全民健康保險幾個字。

此外，該張健保卡看起來也髒髒舊舊的，上頭感覺還有一些汙漬，她把自己的健保卡拍下來傳訊息給妹妹，結果妹妹回說，「掉在路上，都不知是誰的卡」，po文的這名女網友最後自嘲說，「是我把自己變成次等公民的。」

接著她也在文章底下留言指出，因為把自己的健保卡都放在男友的皮夾裡就變這樣了，網友則好奇追問並笑說，「男友的皮夾裡到底都放了什麼呀？」她則回應「難道是因為我們台南的空氣有砂糖，被砂糖磨掉了？」

後來她再查了一下，其實自己的健保卡還是可以使用，因為上頭的晶片沒有壞掉，不過她仍舊去換了新的一張，工本費用為200元。也有人分享經驗，重辦健保卡的工作天很少，還很方便可以寄到家。

其他人笑說「自己就是因為要疫苗意願登記，才知道原來健保卡正面有卡號」、「如果卡號沒了，晶片可以刷得到的話，可以去附近藥局問卡號，因為家裡人也有遇到這樣問題」，不過有人建議她直接用健保快易通App更快。

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