電影院開放、釣蝦場不行？ 網友質疑「微解封標準很奇怪」

指揮中心公佈7月13日起微解封，包含電影院等20多個場所，在遵守防疫指揮的前提下恢復營業。公告一出即有網友發文認為目前微解封的規定過於繁雜不合理，表示電影院如果可以開放，群聚人數相對更少的保齡球館、釣蝦場卻仍必須停業，因此發出疑問「微解封場所的標準是不是很奇怪？」

原PO在PTT發文表示，雖然他個人很希望電影院解封，但客觀來看，電影院中一個大廳可以容納200至300人，然而「室內每平方公尺的人數遠大於還被限制的保齡球館、釣蝦場等等，究竟……微解封場所的標準是不是很奇怪？」，由於對於指揮中心訂製的標準深感困惑，因此詢問其他網友，為甚麼人多且相對密集的電影院可以開放，其他場所卻不行？

指揮中心宣布電影院及影視劇組拍攝有適度放寬措施及配套機制。圖為西門町電影街。記者林伯東／攝影 其他網友紛紛留言，「電影院很危險吧，距離太近，吃東西」、「圖書館不開放，這標準訂的很奇妙」、「5個朋友在家看NETFLIX不行，但電影院可以」、「財團壓力頂不住了」、「看會不會張口跟是不是密閉阿，以及是否有促進經濟的行為」、「開放賭運氣、不開放又餓死」

指揮中心說明，雖然7月13日以後會開放某些特定場所，但為疫情之下「有條件的開放」。而電影院每次進場、散場均需進行消毒，工作人員在消毒時也必須穿戴防護裝備；觀眾也以購買預售票者為優先，觀看電影時應全程戴口罩、不可飲食，並落實實聯制、採取梅花座保持社交距離，希望將傳染機率降到最小。