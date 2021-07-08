對話外流戳破設局說 鄉民見市府「這作法」狂酸：柯文哲被打臉不爽了

針對環南會議，柯文哲表示「陳時中把我騙去，林昶佐要修理我」，但之後北市府媒體LINE群組對話內容流出，指出當天早就通知行程稱「為因應《台北市環南市場疫情》，由陳時中指揮官召開臨時記者會，提供直播及共訊」，顯示北市府早知有記者會一事。

自稱「鄉民女神」的網紅四叉貓今（8）日就在臉書貼出這張被流出的北市府媒體LINE群組內容截圖，「我在路上撿到的北府媒體LINE群組對話，北市府發給記者通知寫的是『記者會』耶...」，當場戳破「設局說」。

不過，今晚四叉貓再度PO文，貼出一段疑似來自內部群組的消息，指出「北市府媒體LINE群已經運作6年，由於近日連續發生群組對話內容遭截圖外洩事件，所以該群組將轉型為市長行程及市政訊息的『單向發布平台』，若有提問需求，請記者自行私訊北市府發言系統或媒事組」，原來是北市府因內部群組「連續發生對話內容遭截圖外流」而改制。