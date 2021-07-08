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對話外流戳破設局說 鄉民見市府「這作法」狂酸：柯文哲被打臉不爽了
針對環南會議，柯文哲表示「陳時中把我騙去，林昶佐要修理我」，但之後北市府媒體LINE群組對話內容流出，指出當天早就通知行程稱「為因應《台北市環南市場疫情》，由陳時中指揮官召開臨時記者會，提供直播及共訊」，顯示北市府早知有記者會一事。
自稱「鄉民女神」的網紅四叉貓今（8）日就在臉書貼出這張被流出的北市府媒體LINE群組內容截圖，「我在路上撿到的北府媒體LINE群組對話，北市府發給記者通知寫的是『記者會』耶...」，當場戳破「設局說」。
不過，今晚四叉貓再度PO文，貼出一段疑似來自內部群組的消息，指出「北市府媒體LINE群已經運作6年，由於近日連續發生群組對話內容遭截圖外洩事件，所以該群組將轉型為市長行程及市政訊息的『單向發布平台』，若有提問需求，請記者自行私訊北市府發言系統或媒事組」，原來是北市府因內部群組「連續發生對話內容遭截圖外流」而改制。
此消息被轉發至PTT引發熱議，網友忍不住狠酸柯文哲曾在2015年提出對「公開透明」政治理念的堅持，「說好的公開透明呢？抓不到內鬼，只好全部砍掉，厲害」，其他人也紛紛留言「代表就說謊被截圖打臉不爽啊」、「改BEN成真，公開透明就是只有別人需要！」、「這樣以後誰亂傳消息就能抓到了，精準疫調」、「沒做錯事幹嘛怕人截圖，笑死」、「直接砍掉，以後就不會被抓包了」，但也有人認為「LINE群組為啥要公開透明，把你聊天室公布要不要？」、「阿北科學又務實的解決問題」。
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