柯文哲還原環南會議：陳時中把我騙去 林昶佐要修理我

無黨籍立委林昶佐日前到環南市場批評台北市長柯文哲防疫沒做好，結果反被環南市場自治會會長嗆爆。柯文哲今天晚間與中廣董事長趙少康直播，還原當天情況，他表示，中央說一定要在環南市場開會，結果一去才發現陣仗都擺好、麥克風都準備好了，「局都設好了，把我騙到那裏去」。

趙少康問柯文哲，林昶佐當天去就是要修理他的嗎？柯文哲說，「對啊！」對於外界傳言他跟環南自治會會長林勝東關係很好，柯文哲說，「我那天是第一次看到會長」；他解釋，自己不是那種跑攤的市長，連對方是環南自治會會長他都還不曉得，是那天正式介紹才知道林勝東是誰。

柯文哲也還原當天為何和中央會一起到環南市場。他表示，當天半夜發現環南市場有41個確診，早上他開晨會，中央說要來找他開會，因此他建議就去萬華區公所開聯合會議，但中央說一定要在環南市場開會。

「我一去發現麥克風什麼都準備好了，等陳時中拿出看板，原來是設局都設好了。」柯文哲說，中央把他騙到那裏去，陳時中講完就換林昶佐上去，他才要拿麥克風就被會長搶掉了。