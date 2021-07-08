他叫外送分好幾批「怕添麻煩」 外送員感恩大讚：U質客人

外送員如果一次接到大量物品的送貨單，真的會讓人崩潰！不過一名男子在網路上表示，會在「熊貓超市」把要買的東西分成好幾批下訂，沒想到引來不少外送員留言感謝，認為他是「外送員的佛祖」，能讓他們賺更多錢。

一名男子日前在「外送員的奇聞怪事」臉書社團發文表示，他有熊貓外送的「panda pro」資格，消費滿179元即可免運，於是到「熊貓超市」下訂時，除了免運需求，也顧及到外送員方便程度，把想要買的東西分成好幾批下訂，因而常見到「多張訂單同一人送」，詢問網友們他這樣做是否對外送員有實質幫助，「還是反而會造成工作人員困擾？」

一名男子因免運需求，會把購買物品分成好幾批下訂，引來不少好評。（翻攝自「外送員的奇聞怪事」臉書社團）

該文Po出後，引起不少討論，網友認為他的舉動非常貼心，「U質客人推一個」、「外送員會非常喜歡你」、「拆單下訂，對外送員當然好，同一個外送員來回送也不是你的問題，是系統的問題。」、「一單有一單的錢，分十單就有十單的錢」、「我自己也會拆單，能拆就拆讓夥伴們賺！」

也有外送員出來讚譽男子的行為，「您是外送員的佛祖，要我跑好幾次我也甘願」、「這樣拆的客人好少，我（一單）都接破2000（元）沒人送，自己硬送，客人也大多不會感激你」，還有人建議，「要嘉惠多人，那要分時間訂，同時訂很容易同一個人夾單。」