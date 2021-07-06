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宜蘭人防疫「好幾個月不敢回家鄉 」遊客卻趴趴走 網怒：想害死誰

聯合新聞網 / 綜合報導
宜蘭大溪漁港的買魚人潮擁擠，日前傳出兩名新北來的確診者足跡在此出現，告誡民眾不要再一窩蜂湧入，以免染疫。圖／宜蘭縣議員林麗提供
宜蘭大溪漁港的買魚人潮擁擠，日前傳出兩名新北來的確診者足跡在此出現，告誡民眾不要再一窩蜂湧入，以免染疫。圖／宜蘭縣議員林麗提供

全台還在三級警戒，不少人期待7月12日「解封」，但有些人已經關不住「自行解封」趴趴走，假日各大景點已出現人潮。有位宜蘭人看到聯合新聞網「宜蘭頭城大溪漁港人擠人 結果出現2例確診者足跡」的新聞，忍不住大罵：「宜蘭人都乖乖待在家，在外縣市的宜蘭人都不敢回家，你們這些人好意思逆?」

原po在臉書爆怨2公社發文抱怨，說自己是在新北工作的宜蘭人，目前是公有市場的防疫人員，為了保護家人，已經很久沒有回家看家人了。他看到新聞中大溪漁港人潮洶湧，甚至後來被查出確診者足跡，他爆氣，「雖沒封城封路外出沒犯法，但疫情期間能不能管好自己忍一下?」

Po文一出，罵聲一片，「沒用啦！ 反正一堆人只會怪政府、怪疫苗、怪商家幹嘛開，從台北跑來三星看落羽松回家再確診，到底是想害誰」、「很多人說政府沒規定不能出去，但是防疫人人有責不是嗎？」、「真的很討厭那些關不住到處跑的人」、「還想降級咧，有這些人在慢慢等吧！」、「我們努力在家防疫！有些人真的是很愛扯後腿」。

也有宜蘭人感慨，「我是住宜蘭的台北人，因為這波疫情害我好久沒回家了」、「我也是宜蘭人，已經兩個多月沒有回娘家，真的很想家」、「宜蘭人乖乖在家防疫，已經連8天0確診，最近一堆跨縣來玩，來吃美食買魚貨，到處排隊人潮，真的讓宜蘭人非常憤怒」。

也有人不懂為何明明沒解封，卻要衝景點，「花蓮還有人拖著行李來玩勒…還不少喔」、「這兩天濱海公路都是人，潛水在岸上很多不戴口罩」、「高雄市蚵仔寮漁港，昨晚整個堤防滿滿都是吹海風、釣魚的人」、「感同身受，自己在百貨上班，常看到一些閒晃每天出現的人，而且還是待一整天」、「現在外面真的不好玩，吃東西不能盡興、上廁所要找超久，除非工作不然我也不想出去」。

三級警戒

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