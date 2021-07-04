宜蘭頭城大溪漁港人擠人 結果出現2例確診者足跡

宜蘭頭城鎮大溪漁港湧入外地遊客買魚，這兩天更是人擠人，總量管制限100人進入市場，仍未保持安全距離，廣播呼籲也沒用。根據縣衛生局今天公布確診足跡，新北有2名確診個案日前到大溪漁港買魚，停留約一小時，把大溪漁港列入確診足跡，全面大清消。

縣衛生局根據新北市通報案15091，是一位公司企業負責人，6月28日公司有員工的配偶確診，他要求員工以家用快篩試劑檢驗，他個人快篩是陽性，經PCR檢測也陽性確診。

此案15091與另一位確診個案14866，曾於6月20日下午3點半到4點半開車到頭城的大溪漁港，買完魚後滯留約1小時回到新北市，隨著新北疫調結果，大溪漁港公告列入兩名確診者的足跡。

消息傳出後讓人大驚，網友表示，叫你不要來，硬是不聽，下場就是新北兩例確診者足跡出現在大溪漁港了；也有人說，為了搶買魚也顧不得安全距離，擠成這樣「一定會出問題」驚曝防疫破口不是沒道理，確診足跡能讓漁港人潮少一點，勸大家真的別來，以免染疫。

縣政府針對大溪漁港採取100人進場總量管制，但市場外等進入的民眾大排長龍，未保持安全距離，昨天下午縣議員林麗跟著農業處長康立和到現場了解，今天要求在戶外排隊者也要保持1公尺以上的距離，加強消毒。

縣政府表示，曾於6月28日為大溪漁港的員工篩檢結果全是陰性，若當地民眾近來感到不舒服，可以到社區篩檢站篩檢，確保自身安全。 縣政府針對大溪漁港進行總量管制，昨天一堆人室外排隊等著進入買魚，驚曝未保持安全距離。圖／讀者提供 縣政府針對大溪漁港進行總量管制，今天要求室外排隊等進入的民眾也要保持安全距離。圖／縣府提供 宜蘭大溪漁港的買魚人潮擠成這樣，今天傳出兩名新北來的確診者足跡在此出現，告誡民眾不要再一窩蜂湧入，以免染疫。圖／讀者提供

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