外送員蹲路邊找掩護用餐 一張照片讓眾人不捨：別正義過頭

自從發布三級警戒之後，只要外出一律都得戴上口罩，違者將被罰款，但也因此衍生出許多問題，例如有工地工人休息時，拿下口罩喝水或吃飯就被人檢舉，矯枉過正引來許多紛爭。有網友昨（3）日無意間看到一名外送員躲起來用餐，就怕被人看到會檢舉，而照片曝光後引起熱議，讓許多人看了很不捨。

這名網友在臉書「台中人大小事」貼出一張照片，他昨天在路邊看到一名外送員休息時為了填飽肚子，蹲在人行道上一處水泥花台後面吃東西，還不時張望四周，就怕被人發現沒戴好口罩會遭檢舉。

原PO目睹這情形拍下照片上傳臉書，心疼地寫道「可以麻煩大家一件事嗎？看到這樣的畫面請得過且過可以嗎？」他說這些外送員也算是防疫國家隊的一部份，許多人待在家裡防疫不外出的同時，外送員還得冒著染疫風險，努力為民眾送餐，但看到要這樣躲起來用餐，讓原PO心裡真的五味雜陳。

網友一面倒地力挺外送員，「真的不要正義過頭」、「外送員也是人，也是別人家的小孩，換作自己的孩子捨得嗎？」、「沒這這些外送人員，你們可以在家吹著冷氣等餐？將心比心」、「支持，他們也是很自覺不妨礙的距離用餐，沒必要無限上綱的放大」、「只要保持社交距離，吃個飯、喝口水是可以的」；還有同業分享辛苦談，「我本身也有跑外送，真的很累而且都會在用餐時間跑，有時候真的餓到不行才會吃」。