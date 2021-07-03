「712解禁」的機率多高？網曝在外現況：沒什麼意義了

國內疫情仍十分嚴峻，三級防疫警戒再度延長至7月12日，更在前幾天在北市的環南市場爆出41例確診，對此便有網友好奇的發文詢問，現在市場不斷爆出確診案例，讓他不禁想問「713繼續三級的機率有多大？」

原PO在PTT的Gossiping板上，以「713繼續三級的機率有多大」為題說明，前幾天疫情明顯穩定了下來，還破新低確診數，沒想到昨（2）日就在北市環南市場爆出41例確診，眼看距離解封日已經剩下不到10天，原PO便好奇發問「各位覺得繼續維持三級的機率有多大？」

此文一出，不少網友紛紛表示「繼續3級警戒的可能性很大」、「各地也都有零星疫情啊，縱使沒環南，真的敢降級嗎」、「看看雙北吧，加油啊好悶」、「現在路上都是人，你覺得呢」、「沒什麼意義了，出遊的人越來越多」、「昨天到夜市，感覺像解封了」。

但也有留言認為，照現在的情況應該不會一次解封，「我是看好延兩週之後再微解封，開放不用脫口罩的場所試試水溫」、「延，但是夜市實名外帶全台跟進」、「2.5級吧？表面上降級，但實際還是要求三級的」。