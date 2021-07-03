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爸爸打疫苗前匆忙將定存全解約 背後原因讓人揪心

聯合新聞網 / 綜合報導
疫苗施打示意圖。本報資料照（非當事人）
疫苗施打示意圖。本報資料照（非當事人）

新冠疫情嚴重，許多專家都表示，要能回到以前的生活，提高疫苗接種率是重要的關鍵，台灣也在積極爭取更多的疫苗，不過接種後卻陸續傳出不良事件，讓人不免心慌，有網友表示自己爸爸要去打疫苗，結果擔心到把定期全解約，就怕自己「萬一怎麼了」，讓她聽了相當心疼。

網友在臉書「爆怨公社」發文指出，她爸爸隔天要去打疫苗，結果居然擔心到去郵局找堂妹，把他的定期全解約，就是怕他自己「萬一怎麼了」，家人沒辦法處理，原po聽了相當心疼，她也進一步說，因為爸爸之前胰臟發炎、胃潰瘍，然後兩年前又發現大腸癌0期，雖然存款不是非常多，「但這是他愛我們的心意」。

原po也說，因為平時爸爸很愛計較，但是為了她和女兒，能幫忙做的都會盡力的幫，所以現在心情非常複雜，她也祈禱爸爸不會有事，會平安健康的。

網友看了也紛紛回應，「長輩顧慮較多，沒事的心情放輕鬆，施打莫德納相對安全，我爸媽也是明天打疫苗」、「我弟說打完全身痠痛，差不多三天左右就慢慢恢復」、「有的人會輕微副作用、我老媽完全沒有副作用，多喝水準備普拿疼，有頭痛發燒吃，以上是有打過疫苗的醫生經驗」不過也有人認為「有慢性病、而且蠻嚴重的就暫時不要打吧」。

根據中央流行疫情指揮中心提供資料顯示，截至2日，疫苗接種後發生死亡之不良事件目前累計281例（135女、146男），死亡年齡為2個月至101歲間（其中216人為75歲以上長者），疫苗接種後當日至38日間發生。

新冠肺炎 疫苗

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