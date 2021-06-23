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越早出生過越爽？網淚推這年代長大後「不需奮鬥」

聯合新聞網 / 綜合報導
「少子化」可能讓家中的獨生子女直接繼承父母的資產。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
「少子化」可能讓家中的獨生子女直接繼承父母的資產。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

時代變化會影響人們的觀念、職業，甚至後半輩子看到的風景，或許也造就不同的性格。何時出生最好、最差，真的有標準答案嗎？近來就有網友提問「最爽的年代」，引起熱烈討論。

一名網友在PTTGossiping」板發問，內容提到7、8年級遇到房價飆漲、薪資凍漲，民國30年以前出生的則是處於戰爭時期，所以不會是這兩個族群，那麼「民國幾零年代出生的最爽」？

對於這個問題，多數網友直接點名兩個年代，「50～65之間，他們真的爽，已經開始農轉工」、「5年級後半，有段時間真的隨便就兩三棟房」、「戰爭完全結束後幾年，大概民國50幾年吧」、「60年吧，剛好碰上經濟起飛，父母輩就是在那時累積不少資產」、「50～60才有可能趕上科技業分紅」、「6年級初念個專科也可以進竹科賺大錢」。

還有不少人認為相較於5、60年代出生的人，7年級生真的很不走運，「很多成家結婚多在5～6，7字後開始崩盤」、「少子化問題都是落在7過後」、「配股，70後就沒這事了」。

有網友感慨說道，「以後都會很慘，還是早點出生的比較好啊」，但也有人提出不同觀點，「以後是有錢的才會生小孩」、「父母雙方家族若都有房還單傳，光等繼承就少奮鬥20年」、「有個親戚是獨生女，爸媽各有兩間房，還沒出社會就不需要奮鬥了」。

另外也有6年級生跳出來反駁「最爽」說，他表示同學中只有一個有配股，而且是在人生最精華的時期遇上SARS、新冠等人類浩劫，相比之下，7、8、9年級遇到這些災難時都還只是「什麼都不懂的小朋友」，因此反而認為60年代「最衰」。

PTT 少子化

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