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他在安全帽「加一片」 女友騎車通勤驚呼：好涼爽

聯合新聞網 / 綜合報導
男友還對女友表示，若使用完他會再幫忙補貨冰爽版衛生棉，相當貼心。（翻攝自Dcard）
男友還對女友表示，若使用完他會再幫忙補貨冰爽版衛生棉，相當貼心。（翻攝自Dcard）

夏至剛過，全台熱得像個「烤蕃薯」，不少人在此時尋找解暑妙方！一名女網友表示向男友抱怨自己因騎車導致頭髮扁塌「溼一片」，沒想到男友「貼心」為女友在安全帽內裏貼上「冰爽版」衛生棉，讓她驚呼戴著騎車涼爽又不流汗，被其他網友大讚「男友是生活智慧王」！

一名女網友日前在Dcard發文，提到自己無法接受下雨前的悶熱感，向男友抱怨這種天氣騎車相當崩潰，「從家裡騎到公司，早上夾好的頭髮都整個流汗扁塌掉」，沒想到男友在她的安全帽內裏貼上「冰爽版」衛生棉，雖然讓她有些傻眼喊出「是在啊囉哈？」，不過使用後驚嘆超涼，「騎到公司沒有流汗，有流汗也被吸完了」，男友還貼心地把整包衛生棉給對方，表示用完的話會幫忙補貨，讓她開玩笑說「這到底是哪招」。

這名男友為女友的安全帽內裏裝上冰爽版衛生棉，讓女子直呼騎車時真的會涼。（翻攝自Dcard）
這名男友為女友的安全帽內裏裝上冰爽版衛生棉，讓女子直呼騎車時真的會涼。（翻攝自Dcard）

其他網友看完後紛紛表示要仿效此做法，大讚這名男友是「生活智慧王」、「別人的男友都不會讓我失望」、「衛生棉新妙用欸，這是要變成居家旅行必備良藥了嗎？」、「我之前也會拿護墊當鞋墊耶，很吸汗」、「當兵時會把衛生棉墊在鞋墊上喔」、「這算有空調的安全帽嗎」、「如果安全帽拿下來掉下來怎辦ㄏ哈哈」、「這個必須頒發諾貝爾獎給他吧」。

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