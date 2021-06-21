他在美國接種莫德納 打完第二劑「每走一步就頭暈眼發黑」

新冠肺炎疫情嚴峻，全台搶打疫苗，有網友分享接種莫德納疫苗後的身體狀況，他打完第一劑後左手臂、脖子、左後背都感到酸痛，喉嚨也些微乾癢，接種第二劑後身體不適的情況加劇，不只手臂痠痛、身體疲憊，還有頭痛、忽冷忽熱、想吐、心跳快，且每走一步頭就更暈，眼前還會一陣黑，甚至想吐，非常痛苦。

有網友在論壇Dcard發文分享他在美國接種莫德納疫苗的狀況，他5/10接種第一劑疫苗，之後手臂、脖子、左後背開始痠痛，5/11他仍有到公司上班，除了手臂、脖子、後背痠痛外，注意力也不太集中，體溫較平常高，但還不到發燒，也有一些四肢發冷、身體發熱的狀況。5/12他向公司請假，手臂、身體持續痠痛，整個人感受昏昏沉沉。

該網友到了6/7接種第二劑疫苗，這次身體不適的狀況加劇，當天手臂痠痛感受更明顯，6/8是最不舒服的一天，半夜熱醒卻又覺得冷，頭痛、身體忽冷忽熱、想吐、心跳很快，吃了一顆止痛藥後繼續睡覺，早上醒來後頭痛情況仍未緩解，中午再吃了一顆止痛藥，晚上依然頭痛，只要移動就會更想吐，連下床去廁所都會眼前一陣黑。

6/9晚上持續冒冷汗，早上起床吃了一顆止痛藥，中午又開始頭痛，下午頭痛才逐漸緩解，身體漸漸恢復正常。該網友說，「第二劑的頭痛真的是每走一步頭就更痛更暈，暈的感覺很像因貧血昏倒前一秒那種眼前一黑，還伴隨著想吐的感覺，當時每走一步我都是咬緊牙根的走，以前頭痛我也有過，不過這麼痛真的是頭一次」。

其他網友則分享自身經驗，留言「昨天早上9點多打了莫德納第一劑，打完回家非常口渴，喝水至少喝了3000cc,晚上11點時手臂痠痛，1點多睡覺時感覺全身痠痛，手臂痠痛感加重，連翻身都痛，今天並無發燒，只感覺身體疲倦，不過沒很嚴重」、「昨天打完第一劑，除了施打部位較酸痛外，沒有其他的感覺，休息幾天應該能緩解」。