楊枝甘露「只能做微糖」 奧客買完留負評：歧視無糖主義者
芒果季到了，不少手搖飲店家推出楊枝甘露飲品，有網友近日去購買時，遇到另一名消費者點餐要求「無糖」，然而店員解釋，冰沙最低只能做微糖，雖然該名客人最後仍點了同樣品項，事後卻上網留下一星負評，還表示「店家歧視無糖主義者，死都要加糖」。
一名網友在論壇Dcard發文表示，近日到超商取貨，路上順便到附近手搖飲店買飲料，剛好聽到前面的客人與店員有些爭執，客人要點「楊枝甘露無糖」，店員卻表示「冰沙要有一點糖才能攪拌，最低只能做到無糖」。
前面的客人聽完店員解釋仍不買帳，繼續表示「我之前就喝過無糖的啊，我飲料都喝無糖的，為什麼不能做無糖？」店員仍耐心解釋「最低只能做微糖，還是您要換其他可以做無糖的飲料？」最後客人仍點了「楊枝甘露微糖」後結帳。
該網友回家後，發現剛剛的客人竟上網對店家留下負評，評論寫下「歧視無糖主義者，無糖者不推薦，跟店員說要無糖卻死一定要加糖，生意太好不差你一位」。誇張言論讓該網友傻眼表示「怎麼會有這種人？」
其他網友則留言「身為飲料店店員，真的遇過很多這種人，習以為常了」、「要體諒腦弱的客人」、「身為員工只能說，這種奧客真的很多，通常都是跟客人解釋冰沙類因為融冰會被稀釋，所以最低都是微糖，不然就是直接公司規定」、「還遇過冰沙要去冰的客人」。
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