快訊

「四大皆空」讓醫護徹底死心 2-5月離職高達800人

香港《蘋果》被迫停刊？ 港府斷金流的十面埋伏

楊枝甘露「只能做微糖」 奧客買完留負評：歧視無糖主義者

聯合新聞網 / 綜合報導
每種手搖飲製作方式不同，可調整的甜度也不一。報系資料照
每種手搖飲製作方式不同，可調整的甜度也不一。報系資料照

芒果季到了，不少手搖飲店家推出楊枝甘露飲品，有網友近日去購買時，遇到另一名消費者點餐要求「無糖」，然而店員解釋，冰沙最低只能做微糖，雖然該名客人最後仍點了同樣品項，事後卻上網留下一星負評，還表示「店家歧視無糖主義者，死都要加糖」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，近日到超商取貨，路上順便到附近手搖飲店買飲料，剛好聽到前面的客人與店員有些爭執，客人要點「楊枝甘露無糖」，店員卻表示「冰沙要有一點糖才能攪拌，最低只能做到無糖」。

前面的客人聽完店員解釋仍不買帳，繼續表示「我之前就喝過無糖的啊，我飲料都喝無糖的，為什麼不能做無糖？」店員仍耐心解釋「最低只能做微糖，還是您要換其他可以做無糖的飲料？」最後客人仍點了「楊枝甘露微糖」後結帳。

該網友回家後，發現剛剛的客人竟上網對店家留下負評，評論寫下「歧視無糖主義者，無糖者不推薦，跟店員說要無糖卻死一定要加糖，生意太好不差你一位」。誇張言論讓該網友傻眼表示「怎麼會有這種人？」

其他網友則留言「身為飲料店店員，真的遇過很多這種人，習以為常了」、「要體諒腦弱的客人」、「身為員工只能說，這種奧客真的很多，通常都是跟客人解釋冰沙類因為融冰會被稀釋，所以最低都是微糖，不然就是直接公司規定」、「還遇過冰沙要去冰的客人」。

奧客 Dcard

延伸閱讀

皮膚科醫師曝打完新冠疫苗7症狀 廣泛出現紅點快就醫

男超高顏值求租！ 近萬網友秒變迷妹：我的心房還缺房客

東港超豪華「防疫便當」 塞滿龍蝦生蠔生魚片僅500元

同事親戚要飛美國「打疫苗兼旅遊」她秒爆氣：乾脆不要回來

相關新聞

楊枝甘露「只能做微糖」 奧客買完留負評：歧視無糖主義者

芒果季到了，不少手搖飲店家推出楊枝甘露飲品，有網友近日去購買時，遇到另一名消費者點餐要求「無糖」，然而店員解釋，冰沙最低只能做微糖，雖然該名客人最後仍點了同樣品項，事後卻上網留下一星負評，還表示「店家歧視無糖主義者，死都要加糖」。

運將載確診者愁不能下車繳費 路人1個天使舉動暖哭他

新冠肺炎確診患者外出移動時不可搭乘大眾運輸，除自駕車外只可使用防疫專車，一名專責防疫計程車的司機分享，近日載送確診的患者返家隔離，要離開醫院時超過時限需繳停車費，然而因為他身穿防護衣，又與確診者接觸過，正與管理員爭執之際，一名路人經過竟直接幫他繳費，讓他大讚「天使」。

網購包裹堆滿地！物流人員眼神死：每天上班超過12小時以上

全台三級警戒持續，多數國人改為居家辦公，許多人在家喜歡網購，也因此宅經濟再度起飛，物流包裹數量大增，一名物流人員貼出滿是包裹的畫面，無奈表示「每天的上班時數都超過十二小時，連假日都一樣」。

同事親戚要飛美國「打疫苗兼旅遊」她秒爆氣：乾脆不要回來

國內疫情持續嚴峻，但由於疫苗數量不夠，引發出國搶打疫苗潮，根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，相較1至4月，平均銷售成長3倍以上，也預估6月購票需求持續增加，有網友表示她無法接受真的有人去國外打疫苗，而且還要藉此在那邊玩幾天，氣喊「乾脆不要回來了」，引起熱議。

長者打疫苗猝死率高？她曝「全家討論下決定」反遭噓：阿公本人呢？

本土新冠疫情嚴峻，國內各縣市都加速長者的疫苗施打，但近日卻頻傳有高齡長輩施打疫苗後猝逝，引發關注。對此，便有一名網友發文說明，自己的阿公八十幾歲，就在這波施打疫苗的名單裡面，但隨著有長輩打完疫苗之後猝死的新聞頻傳，原本讓他有些卻步，但隨著查找相關的資料後，便發現這些猝死的長輩死亡原因，不能確定就是因為疫苗，便決定讓阿公去打疫苗。

紓困貸款4天破百萬人申請 網曝「年薪50萬以下」生活共同點

國內疫情嚴峻，多數產業都受到影響，為減低疫情對勞工生活之衝擊，勞動部提出10萬元紓困方案，才開辦4天累積申請貸件數就高達110.9萬件，超過原本預定的50萬名額，因此「暫緩收件」。就有一名網友在PTT中PO文提到，從這樣的情況看來，代表台灣至少有上百萬人年薪在50萬以下，於是他就好奇詢問廣大網友「年薪50萬以下過的是什麼生活？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。