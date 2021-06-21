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運將載確診者愁不能下車繳費 路人1個天使舉動暖哭他

聯合新聞網 / 綜合報導
防疫計程車司機分享近日遇到一名路人解救他的經過。示意圖，非新聞當事者。本報資料照片
防疫計程車司機分享近日遇到一名路人解救他的經過。示意圖，非新聞當事者。本報資料照片

新冠肺炎確診患者外出移動時不可搭乘大眾運輸，除自駕車外只可使用防疫專車，一名專責防疫計程車的司機分享，近日載送確診的患者返家隔離，要離開醫院時超過時限需繳停車費，然而因為他身穿防護衣，又與確診者接觸過，正與管理員爭執之際，一名路人經過竟直接幫他繳費，讓他大讚「天使」。

一名專責防疫計程車的司機在臉書社團爆料公社發文表示，他在18日下午載送一名確診者返家隔離，要離開醫院時，由於等待時間超過半小時，超過免付費的時間，無法直接離開。

他因此按了對講機，向管理員要求打開出口柵欄，管理員卻回答「必須繳費才能離開」，但因為司機身穿防護衣，加上才剛與確診者接觸，若出車門繳費恐怕會將病毒帶出去，他向管理員解釋後，對方卻回答「你不去繳費，難道我要幫你繳嗎？」

該名司機表示，「你要我去繳費我當然沒問題，但是你是要我嚇死後面要繳費的人嗎？還有我碰了繳費機你們現場又沒人馬上消毒，如果後續出什麼問題你能負責嗎？」管理員則說「你現在是要挖洞讓我跳嗎？我要負什麼責，你不繳費是要我幫你繳嗎？」

兩人因此爭執了近半小時，此時車後傳來聲音，一名路人向他說「司機大哥，你車牌號碼我幫你繳好了，你趕快去忙吧」，該名司機立刻回覆「阿！謝謝，請問多少錢？我拿給妳」，路人則說「不用啦，您趕快把客人送回家就好了啦」。

該名司機感動表示，「這位路人根本是天使，如果今天沒有這位天使的出現，我還不知道要在醫院出口無限輪迴多久，台灣真的是個很有愛的社會」，他補充，由於載送確診者的車輛不可開空調，當時他頂著37度的高溫，又身穿防護衣，早已汗如雨下，所幸遇到好心人，否則事情也難以解決。

其他網友則留言「加油，謝謝防疫車隊的大家」、「有人願意開防疫計程車就應該覺得感恩了，人家就不能下車繳費，又不是故意不繳費，管理員搞不清楚下車會有風險嗎」、「管理是活的，不要死腦筋！」、「你是平凡的榮耀」。

計程車 爆料公社 患者 新冠肺炎

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