長者打疫苗猝死率高？她曝「全家討論下決定」反遭噓：阿公本人呢？

本土新冠疫情嚴峻，國內各縣市都加速長者的疫苗施打，但近日卻頻傳有高齡長輩施打疫苗後猝逝，引發關注。對此，便有一名網友發文說明，自己的阿公80幾歲，就在這波施打疫苗的名單裡面，但隨著有長輩打完疫苗之後猝死的新聞頻傳，原本讓他有些卻步，但隨著查找相關的資料後，便發現這些猝死的長輩死亡原因，不能確定就是因為疫苗，便決定讓阿公去打疫苗。

原PO在Dcard上以「全家討論完還是決定要打疫苗」為題發文，表示在疫苗剛開始施打的幾天，大家的反應好像都不錯，也有很多人也都願意讓家裡的長輩去打，但近日卻開始出現有些長輩打完疫苗之後猝死的新聞，使原本確定要去施打疫苗的阿公，讓全家人開始覺得有些擔心。

對此，原PO說明自己就是想解除這些疑慮，便在上網翻了一些資料，也比對了一下國外的施打疫苗致死的資訊，才知道這些猝死的長輩的死亡原因，不能完全確定就是因為疫苗，再加上比較罹患COVID-19的死亡率，還有施打疫苗的死亡率，就會發現其實打疫苗在機率上還是會安全一點，最後還是與家人溝通後，讓阿公去打疫苗。

此文一出，有不少相同經驗的網友便紛紛回應表示，「我們家裡長輩都有打」、「家裡的長輩有慢性疾病及心臟問題決定不打，在南部疫情還是比較沒那麼嚴重的」、「我爺爺98歲在花蓮，決定不打」、「我阿公九十幾已經打完了，目前有點發燒三天，結果被帶去急診檢查，真的很擔心...」

但也有不少留言認為，要不要施打疫苗應該由阿公本人做決定，「阿公是失能或失智嗎？如果很正常應該給他自己決定要不要打吧？如果他不想你們還壓他去，他不會很不快樂嗎？」、「還有考慮阿公本人想不想打」、「如果老人家不想打就不要打吧⋯畢竟他意識清楚，還是要尊重他個人的意見」。