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鐵板燒為何特別好吃？網直指「這2秘訣」：醬汁很重要

聯合新聞網 / 綜合報導
平價鐵板燒是不少人的最愛，不僅有主廚現場料理，更能享受現做現吃的熱呼呼美食。鐵板燒示意圖。圖／聯合報系資料照片
平價鐵板燒是不少人的最愛，不僅有主廚現場料理，更能享受現做現吃的熱呼呼美食。鐵板燒示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣小吃眾多，其中鐵板燒也是相當受到歡迎的料理，除了夜市外，街頭上也常見連鎖鐵板燒店，香氣四溢加上平價實惠，總會吸引民眾前往用餐，近來有網友好奇「為何每次去吃鐵板燒的時候，都會覺得不錯吃？」，多數人認為有兩大因素。

網友在PTT發文說，最近到鐵板燒店外帶餐點，看起來廚師醬料、油都是隨便下，備料也不奢望，但是吃起來還是不錯吃，究竟是什麼原因，想問有沒有人知道「鐵板燒為何特別好吃？」。

此文一出也引起網友熱議，「鐵板燒要難吃很難...」、「重口味，吃完口很渴」、「真心覺得也還好，又貴」、「鐵板燒用生辣椒下去炒，吃起來又辣又燙真的讚」、「鐵板燒是吃廚藝的」。

也有很多人點出2大關鍵，「什麼菜肉海鮮都用那瓶醬汁」、「1、鐵板儲熱夠高，可以快炒保持爽脆。2、醬汁」、「就是調味啦，調到你吃不出來原料是什麼」、「調味很重啊」、「吃的是醬汁啦，除非是吃高級的那種」、「大火快炒，青菜還保有水分」、「鐵板溫度」。

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