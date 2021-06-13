疫情中買過最廢、最後悔物品是什麼？ 網指3物：真的浪費錢

由於國內疫情嚴峻，多數民眾都待在家中防疫，因此就會買一些防疫小物在家中使用，就有一名網友在PTT中PO文提到，相信大部分的人都意識到，待在家中不要做無必要的移動，就是最好的防疫法則之一，但關在家中「悶得慌」也是會有，接著就分享自己在家中防疫買過「最廢」的物品，於是就好奇詢問廣大網友「疫中買過最廢、最後悔的物品是什麼？」

原PO在文中表示，自己在疫情間買過最廢物品的就是「掃地機器人」，他說道，掃地機器人是俗稱的「救婚姻三機之一」，很後悔自己沒有早點買，認為還沒救婚姻之前就已經救了自己，因此就忍不住問道「大家有沒有買了什麼物品後，變超後悔的經驗呢？」

PO文一出後，隨即引來網友留言分享，「雨衣，因為根本不用出門上班」、「花了將近1000買防護外套，現在很後悔」、「疫情前一週買了手錶，根本戴不出去」、「高端疫苗的股票」、「保養品和化妝品，因為根本不用出門」、「疫情前買了一堆衣服，結果在家工作後，根本穿不出門」。

也有網友分享「口罩套」、「口罩支架」、「酒精噴霧」這三種是買過最後悔的防疫小物，「最後悔就是買了口罩支架，真的超爛」、「口罩套」、「自動酒精噴霧，霧超小」、「口罩套 20元小廢物」、「口罩套真的是廢物，天氣很熱帶著，真的會悶死」、「口罩支架很難用，之前還買了好幾個」、「自動酒精噴霧真的不要買」、「不要買口罩支架，真的浪費錢」。