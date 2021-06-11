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包裹塞車等20天！ 她拆開後見「粽子長毛」崩潰：幾千塊沒了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己等了包裹20多天，終於收到後卻發現箱子內的粽子已經發霉。 圖擷自facebook
一名網友分享自己等了包裹20多天，終於收到後卻發現箱子內的粽子已經發霉。 圖擷自facebook

台灣本土疫情持續，為了避免外出增加染疫風險，許多人都透過網購採買，造成近期包裹件數飆升，物流配送大塞車。一名網友就分享，友人在五月中旬寄送冷藏的食品給她，沒想到包裹將近一個月後才抵達，一拆開發現食物都已經過期發霉，讓她相當無奈。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文透露，朋友在5月19日時寄出冷藏食物，但持續將近一個多月，包裹都顯示尚在「宅配中」，撥打客服電話也無人接聽。最後她終於收到貨品時，卻發現賞味期只有14天的蘿蔔糕已經變色壞掉、粽子更已發霉長毛，價值幾千元的食物整箱報廢。

原PO無奈表示，自己的包裹大概是透過「飛鴿傳食」，自嘲稱「這隻鳥是半路被綁架了，還是走路來的？」；至於未能收到友人寄來的食物，她也苦笑說道「可能蘿蔔糕和粽子太香，飛到半路被吃了」。

該網友拆開後發現蘿蔔糕已經變色，粽子則發霉壞掉，無法食用。圖擷自facebook
該網友拆開後發現蘿蔔糕已經變色，粽子則發霉壞掉，無法食用。圖擷自facebook

貼文曝光後，網友紛紛留言「我同事上個月從屏東寄的芒果到現在還沒到，我說可能變芒果乾了」、「我朋友從旗山寄到鳳山的玉荷包一星期後才到，最底層整個都黑掉了」、「我寄去台北給我哥的水餃也是」、「快一個月也太誇張」、「失溫毀損直接請司機回來收走，申請賠償」等。

不過不少人也提醒「現在低溫宅配包裹就是自找麻煩」、「已經一堆貨運公司都不太願意送了，所以有要低溫的請不要送，要送就要有心理準備」、「這期間不意外，宅配都很忙」、「都已經說貨量爆炸了，為什麼還是有人存僥倖的心態買低溫商品，然後再來罵」；部分網友則建議「不能寄冷藏啦，吃的東西只能寄冷凍」、「肉粽要寄不是冷藏吧，要用低溫冷凍寄才對」、「當初選冷凍應該就不會壞了」。

低溫 粽子 疫情 塞車 網購

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