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收包裹怕染疫！客求代簽卻「找錢秒收」 他無奈喊：啥邏輯？

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情升溫，許多民眾在家網購，導致物流包裹大增，也引發不少爭議。示意圖／ingimage
疫情升溫，許多民眾在家網購，導致物流包裹大增，也引發不少爭議。示意圖／ingimage

台灣疫情持續嚴峻，為了避免外出增加感染風險，不少民眾都改為使用線上購物，讓物流業者工作量劇增，也傳出不少爭議。一名送貨員就抱怨，這陣子許多顧客都因擔心接觸會有染疫風險，要求他代為簽名收貨，但找零時卻馬上把他給的錢幣收進口袋，讓他相當無言，直呼「這是什麼邏輯？」

一名物流送貨員在「爆怨公社發文表示，送貨時需要簽收，是保障送貨員和顧客的權益，確保雙方有順利完成交貨，因此，送貨是他的工作，簽收則是顧客的責任。然而，許多顧客卻都會說「把貨放門口，你幫我簽名就好」，讓他相當無奈。

該送貨員舉例，自己曾出於信任，幫忙顧客代簽並將貨送給其指定的客戶，沒想到事後那位客戶未取貨，原先的顧客也翻臉不認，稱簽名筆跡不是自己的，最後他只好賠了快2萬元。

而疫情期間，許多人都謹慎避免接觸風險，因此要求代簽的顧客也隨之增加，而他遇到一位顧客，稱自己不敢拿筆簽名，但當他代收包裹款項並找零時，這位顧客卻馬上把他所找的錢放進口袋，讓他認為實在邏輯不通。

該送貨員直言，代簽是偽造文書，出問題他沒辦法擔起責任，如果無法做到簽收，那就請不要叫貨；他也建議民眾，若是名字太過複雜難寫，或是真的不敢有所接觸，其實也可以拿出刻有清楚姓名的印章，請他協助蓋章即可。

送貨員 疫情 爆怨公社

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