「爸爸媽媽你們還沒付錢啊」 小兒科醫師視訊看診完後遭家長秒封鎖

台灣本土疫情未見趨緩，也讓線上視訊看診興起，不少民眾為了減少外出移動，直接和醫生視訊對話，甚至連領藥、繳費都不用進到診所或醫院裡面去。不過，小兒科醫師陳木榮近日卻在他的臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」分享他的受害經驗，引起不少同業在其貼文底下留言迴響。

陳木榮說，他昏天暗地看完視訊門診之後，慶幸小孩子沒什麼大病，也不用吃什麼藥，但令他崩潰的是，看完門診後，爸爸媽媽就直接封鎖診所的LINE帳號，更讓他沮喪的是，「爸爸媽媽…你們還沒有付錢啊啊啊…」

貼文一出，有許多同業醫師也留言表示深有同感，有人就笑說「柚子醫師真的佛心啊，直接義診了」。其他網友則表示，「這種父母太沒有水準了吧」、「下次不要見到奧客了」、「沒聽過藥錢不能欠，會利滾利、越花越多，以後吃藥配飯嗎？」

還有網友分享說在美國要先付錢才能視訊看診，「不能相信人性啊！」也有人說她們那邊的小兒科視訊看診都要小朋友、家長、健保卡一起出現在螢幕中，這樣診所也會有相關紀錄，不怕病人跑掉沒付錢，更有人直言，「雖然小孩看完無大礙，但診察費是要收錢的，爸媽難道是第一次帶小孩看醫生嗎？」

健保署日前公布因應疫情期間視訊診療的最新措施，及衛生局指定之視訊診療醫療機構醫院、診所供全國各地民眾參考，不過如果經過醫師專業判斷後，認為病人的病情不適合視訊診療，民眾仍有當面看診的必要，還是得到醫院一趟。