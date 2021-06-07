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消防支援防疫任務「包山包海」 他嘆「確診了誰幫忙打火？」

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間，消防人員須各處支援防疫需求。一名消防員不滿發文，表示若因同仁確診隔離，消防人力會更加不足，若需要救災消防時將無法負荷，貼文引起網友熱議。本報資料照片
疫情期間，消防人員須各處支援防疫需求。一名消防員不滿發文，表示若因同仁確診隔離，消防人力會更加不足，若需要救災消防時將無法負荷，貼文引起網友熱議。本報資料照片

疫情嚴峻，醫護人力資源緊繃，消防人員也是人力吃緊還須支援抗疫。近日一名消防人員不滿發文，表示消防人員需各處支援，但若因確診、隔離導致人力短缺，他直問「有哪個局處會來幫我們救災打火？」，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「靠北消防2.0」發文抱怨，他認為消防人員現在負責的事物已超出職責，「請問開防疫巴士，或防疫救護車載陽性者去防疫旅館，跟消防三大任務哪一個有關係了？」他質疑其他局處難道都無法請到人力，「只要會開車的人穿上防護衣就可以來開了不是嗎？」

他補充說明，因為消防人員各處支援，造成「消防同仁確診、分隊關閉消毒」，「其他分隊擴大支援，只會累死自己人。」他指出消防人員不應該承接過多任務，也不應該任何局處的需求都去幫忙。他直言還是需要顧好本業，「如果消防同仁確診越來越多，隔離越來越多，有哪個局處會來幫我們救災打火？」

貼文一出引起熱議，「聽說現在最扯的是～還要去把檢疫所隔離完後恢復篩檢陰性的名眾帶回來！（這算是售後服務嗎？）」、「長官有長官的考量，你沒有想到的，一定是你還沒有當上長官（咦？！）」、「防疫司機半夜12點還被排去載送病人！衛生局消防局這安排是有沒有事啦？不少患者也說太晚了不去好嗎⋯⋯真的是金頭腦欸」、「就辦火災檢討會，然後問怎沒幾車幾人，怎沒維持基本救災人力就好了⋯⋯」、「還有下雨天拿尺去量積水是怎樣？公路養護單位、建設、工務都沒出門了」。

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