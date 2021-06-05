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友人確診8天未送檢疫所 他怒批：衛生局慢半拍

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO指出，友人確診新冠肺炎8日，至今仍等不到衛生局送集中檢疫所，痛批市府放生確診者，動作慢半拍。圖／聯合報系資料照片
原PO指出，友人確診新冠肺炎8日，至今仍等不到衛生局送集中檢疫所，痛批市府放生確診者，動作慢半拍。圖／聯合報系資料照片

本土疫情嚴重，新北市每日確診人數為全台最多，醫療量能吃緊。有網友近期在臉書痛批指，友人上月陸續出現腹瀉、頭痛等症狀，到醫院採檢後確診，期間當了5天「幽靈確診個案」，主動告知新北市衛生局後，對方稱4日將派人接送至集中檢疫所，但數日過後仍未有消息，原PO氣憤怒批「衛生局放生確診者」、「處理動作慢了好幾拍」。

原PO表示，友人上月18日出現症狀，之後得知隔壁鄰居確診後便開始自主健康管理，直至上月26日至新北聯醫PCR檢測後才得知確診，但確診通知下來後沒有被編列案號，友人等了3日都未接到新北市衛生局電話，直到友人主動打電話告知時，對方才得知確診資料，並上報中央。

「朋友當了5天的幽靈確診個案，向朋友確認後，截至2日，衛生局仍未進行疫調。」原PO指出，友人接獲衛生局通知，稱4日前會將他送到集中檢疫所，但截至期限前都未收到衛生局聯繫。

原PO表示，友人目前仍與家人同住，這幾天他都無法安心睡覺，深怕錯過通知前往檢疫所的電話，害怕成為重症病患，也擔心長期在家會把病毒傳染給家人，目前已自主隔離16天，身心長期處在焦慮狀況。

「新北市衛生局還要放生確診者多久？」原PO怒批，從切斷傳染鏈的疫調、隔離、匡列，新北市都慢了好幾拍，無力安置確診者的狀況下，又不斷鼓勵市民前往快篩，質疑是想透過恐懼，讓沒有接觸使得民眾前往篩檢，壓低陽性率。

原PO表示，友人已經確診第8天，電話中不斷咳嗽，又未收到確診隔離通知書，只能用沙啞的聲音問「是不是要變成重症才有人重視」，令他感到相當無奈，只能盡力找資源，幫他發聲。

衛生局 健康管理 疫情 放生

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