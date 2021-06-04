花699網購蔬菜箱 他分享慘烈踩雷經驗「菜都爛掉還有臭味」

因應疫情三級警戒，民眾多選擇宅在家防疫，多家業者也嗅到網購商機，紛紛推出宅配「蔬菜箱」的服務。然而有網友在網購平台上花699元訂了蔬菜箱，拿到貨一打開卻超傻眼，「菜都黃掉而且有臭味」，慘況讓他發文勸世想買的人「最好再考慮一下」。

該名網友在Dcard分享自身遭遇，自己因防疫選擇上網購買宅配蔬菜箱，不料拿到蔬菜時卻都已經黃掉還散發出臭味。雖然包裝上面寫著「冷藏運送」，但原PO直言「看起來就已經好幾天沒冰」。雖然部分蔬菜看起來還沒壞到爛掉，但他擔心是不是沒有經過妥善冷藏保存。打了客服等20~30分鐘卻始終無人回應，讓他對這次蔬菜箱心得感到相當失望。

原PO補充說明，在5月27日下訂單，外頭也寫著27日當天包裝，但直至6月3日才收到貨，間隔整整一周以上。原本預期物流會卡卡，但沒想到生鮮食品會拖這麼多天，「如果有冰也不會這麼誇張」。

其他網友看了也猛搖頭「699這樣很不值」、「先不要買這種要冰的吧」、「我都不敢訂這種蔬菜箱」。不少人幫賣方喊冤，認為應該是物流的問題，已經癱瘓的狀況下盡量別買需要低溫宅配的商品。

因應訂單爆量，近日已有多家物流公司宣布「停收新竹以北地區的冷藏、冷凍宅配」，其中蔬果不容易保存，有業者坦言無法出貨壓力相當大。