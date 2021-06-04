外送速食藏螺絲！業者急補償送「貴賓券」 網驚：原來長這樣

知名連鎖速食店「麥當勞」除了出餐快速，餐點品項的選擇也相當多元，受到不少顧客喜愛。而近日一名網友分享，自己訂購麥當勞外送，沒想到打開後卻發現其中含有一根「螺絲」，向店家反應後除了得到一份新的餐點並完整退款外，還獲得了15張「貴賓券」，引發討論。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，日前她透過外送平台訂購麥當勞的餐點，但在食物到手後，卻發現裡頭竟有一根螺絲。事發後，該網友和店家聯絡反應，她透露，店員的處理態度相當積極，在電話中不斷道歉，並和她溝通補償方式。

該網友透露，自己訂購的餐點中含有一根螺絲。圖擷自 dcard

該網友說明，店家隨後派了一位似乎職位較高的員工，重新送來一份餐點，最後她拿到一份完整的新餐點和退款之外，還得到15張貴賓券作為賠償。她也貼出新餐點與貴賓券的合照，大讚麥當勞的處理態度極佳。

文章曝光後，網友紛紛留言「螺絲雖然有點扯，如果後續態度好可以接受」、「這處理方式很有誠意」、「推一個有誠意」、「處理方式很好，反而有加分耶」；但也有不少人說「好可怕螺絲欸，還這麼大一個，認真覺得誇張」、「這很危險欸，如果假牙咬到會瞬間痛死，還損失好幾萬」、「螺絲太扯」、「還好沒吞下去」。

此外，一般消費時較少見的「貴賓券」也意外成為討論焦點，許多人直呼「貴賓券好可愛」、「看起來好像圖卡，超可愛」、「原來貴賓券長這樣」，還有員工表示「待了快三年也沒看過，只有聽過有這東西」；至於該券的用法，則有網友出面說明，這張券能兌換圖片中的商品，只要出示就可以直接使用。