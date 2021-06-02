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傳出嬌生只與政府機構談 國際佛光會這樣說

明有焚風！ 南投高溫飆38度、雙北等14縣市高溫特報

病人持刀威脅滿地血 菜鳥護理師上前「護理長跟警衛只站門口」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

新北市一名新冠確診病人被隔離治療，卻在雙和醫院持刀砍傷三名護理師。一名護理師得知案件經過後，氣到在網路上罵「直接槍斃這種人算了」，並回憶自己剛出社會時也曾遇過病人持刀揚言跳樓，護理長與警衛都未上前處理，只有她獨自面對危機，驚嘆「媽啊！那時候果然是初生之犢不懼虎啊！」。

該名護理師昨（1）日在臉書社團「爆怨2公社」談及自己在醫院當病房護理師時，曾遇過病人情緒激動揚言跳樓，「手上拿著刀，身上所有管路都拔掉，地上血跡斑斑，然後只有我靠近他」，護理師慢慢說服到病人放下手上的刀，警衛才上前安置。

護理師還原當下，醫院的護理長跟警衛都站在門口沒進去，只有她一人獨自上前開導病人，而且還是剛畢業不到兩年的菜鳥。

「你不會怕我傷害妳嗎？」病人情緒鎮定後向護理師問出這句話，但護理師用誠懇且堅定的眼神看著他說「我知道你不會的」，直到昨日雙和醫院發生醫療暴力事件，她回想當時一切種種，驚嘆「媽啊！那時候果然是初生之犢不懼虎阿！」。

護理師話鋒一轉，怒斥確診通緝犯「這麼辛苦照顧你的人，怎麼動的了手，而且垃圾家屬說那個什麼話，真的很過份，拜託告死他們，絕對不要姑息這種醫療暴力！」，她相當理解醫護人員全身穿著隔離裝非常悶熱、不方便，更批「有些人就是自己還沒死，就要先拖別人死啊！臨床走過之後，就會覺得心理生病的人比生理生病的更難醫治啊！」。

網友們紛紛感嘆「真的很心寒，已經冒險在最前線救援了，還遇到這種垃圾」、「可惜相關政府部門也只會譴責而已，根本毫無作為…醫療暴力每天都在發生」，還有人怒批「這種人可以不要救嗎？看了就很生氣」、「一旦醫護人員為了自身的生命安全罷工或離職……你們這些確診嚴重者只能是～等死吧！」。

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護理師 醫療暴力 醫護人員

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