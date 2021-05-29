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偷跑花蓮旅遊！民宿業者揭穿真相 鄉親齊炮轟：快滾

聯合新聞網 / 綜合報導
全國疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國第3級警戒從原本的5月28日，延長至6月14日。 圖／報系資料照
全國疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全國第3級警戒從原本的5月28日，延長至6月14日。 圖／報系資料照

國內疫情逐漸升溫，醫療資源逐漸縮減，再加上三級防疫警戒延長至6月14日，中央指揮中心也呼籲民眾減少不必要的外出，但日前卻有花蓮的民宿業者收到訂房訂單，便雞婆地問了句「是來洽公的嗎」，意外釣出對方竟是來旅遊的，讓許多網友紛紛炮轟「都什麼時候了還這麼自私」。

原PO在《花蓮爆料王》上發文分享一張對話截圖，業者傳訊息連問民眾兩次「請問是來花蓮洽公的嗎」，對方才表示自己是來旅遊的，而業者便說明目前只收因公入住的房客，並貼心提醒對方「目前全國都是第三級，你應該待在家裡，不應該出門」，沒想到訂房民眾卻僅回「喔」一字，讓許多網友氣炸。

多數網友認為，正值疫情期間，本就應該減少「不必要的外出」，紛紛表示，「看到那個『喔』只想打爆他，都什麼時候了還來旅遊，滾！」、「有些人真的會以洽公名義來旅遊，真的沒品」、「我連洽公的都不收了，現在還來洽公是活動傳播耶」、「今天花蓮又9例累積21例了，拜託不要再增加了」、「不曉得他們到底是存著什麼心態來花蓮玩的」。

對此，原PO也補充呼應道，「花蓮還是有願意面對的民宿業者，多付出一點的問候、及詢問，換來民眾的家園安全，希望這間民宿老闆疫情過後生意大爆發，感謝您的付出」。

疫情 民宿 訂房

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