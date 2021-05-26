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三級警戒延至614！員工秒遭資遣哭了 網嘆：老闆一定更想哭

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖／ingimage授權
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新冠肺炎疫情嚴峻，本土病例不斷攀升，25日又新增281例，指揮中心及教育部宣布全國三級警戒、停課延長至6月14日。消息一出，有網友崩潰表示，老闆剛看到延長，決定資遣全公司員工。

一名網友在《爆廢公社》發文寫道，「朋友剛剛哭了，他老闆剛看到延長，決定資遣全公司的員工，她能怎樣呢？真慘啊」。

貼文引發熱議，網友質疑「公司幾個人？資遣員工必須要通報當地勞工局」，多位面臨同樣狀況的網友在留言，「已經失業兩週的雙胞胎單媽路過」、「家人大都是旅遊業，一個疫情大爆發秒失業，全家只剩下我還在上班，再持續下一定會受影響 現在也很抖」、「天啊！我女兒也要哭了，因為疫情關係原本是正職才上一個月、就開始疫情、也迫簽訂正職變PT」。

也有不少人幫老闆說話，「其實老闆也很無奈吧」、「你朋友少掉的是工作，再找就有了，老闆少掉的是一家他辛苦打拚的公司」、「資遣還有資遣費，老闆破產就更悲慘吧」、「老闆也想活啊…他一定更想哭」、「真心覺得老闆更想哭，一個人失業跟他是要養一群人是完全不同的」、「至少資遣還有資遣費，老闆已經算負責了其實…」。

面對這波疫情造成的經濟困境，有許多狀況是不得已的，若不幸真的失業了，網友也提醒「要資遣可以，走正常程序我覺得沒什麼不好」、「非自願離職單一定要拿到」、「資遣也不錯！至少有一筆錢在身上，比停班完全沒薪水好一點就是」。

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