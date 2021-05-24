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奧客半夜3點叫「42公斤訂單」 外送員傻眼拒單：當我開貨車？

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情下許多人仰賴外送服務。記者許正宏／攝影
疫情下許多人仰賴外送服務。記者許正宏／攝影

受到疫情衝擊，多數民眾都只能在待在家防疫，不少人利用外送平台解決三餐，不過有外送員半夜3點接到一筆訂單，想不到該筆訂單總重高達42公斤、總價2426元，多是購買一組組的飲料與食物，以外送員騎機車而言是不可能有辦法運送，該名外送員傻眼直呼「人的恥度到底可以多大？」

一名外送員在臉書社團外送員的奇聞怪事發文表示，日前半夜3點多送餐時，接到一筆訂單，總重高達42公斤、總價2426元，仔細看訂單細項包括6瓶裝的綠茶、4瓶裝的鋁箔包飲料、桶裝泡麵等，都是體積非常大的品項，以外送員騎機車而言，根本不可能有辦法載貨。

該名外送員說，「真的很不好意思，我真的無法幫你送，小弟很少在拒單的，不得不回報車損休息無法送，小弟也想順便讓大家看看，人的恥度到底可以多大，在接單之後過五分鐘，對方疑似使用匿名號碼打給我，小弟故意不接」。

其他網友傻眼表示「你是熊貓外送，不是黑貓宅配欸」、「這是在整人？訂了這麼多，誰載的了，以為是開車外送餐？ 這派單也太扯了」、「這要開貨車了吧」、「這是要開雜貨店補貨喔？」、「以為是宅配嗎」、「都免運了客人為何不拆單」。

有網友透露，這筆訂單最終仍有外送員接單，並由兩名外送員分擔送貨，苦主也現身留言「我是這單的拆單外送員之一，只能說遇到雷客人」。

外送員

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