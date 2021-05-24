帶兒醫院回診被罵「不怕死也別拖著小孩」 她喊冤：真的沒藥了！

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心呼籲非必要避免出門，也不要靠近醫院、篩檢站等地，減少染疫風險。有網友抱怨，兒子的備用藥只能撐到6月，近日帶著兒子到醫院回診，竟被不少路人謾罵「怎麼帶小孩來這啦」、「不怕死也不要拖著小孩吧」，讓她崩潰表示「不回診他就沒有藥吃了，我的小孩我很在乎好嗎？」

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，21日是兒子預定至大醫院回診的日期，他必須到醫院抽血，並且再次領藥，否則目前備用藥恐怕撐不到6月中，且兒子每天都必須服藥，還要抽血才能確認下一次的藥量，考慮到藥量不足，與疫情可能會越來越嚴重，因此她仍帶著兒子回診。

該網友說，到醫院看診時兒子口罩都有戴牢，沒有把口罩扯下，有碰到任何物品都會以酒精消毒、洗手。然而仍有許多路人對她閒言閒語，不停對她指指點點「怎麼帶小孩來這裡啦」、「你不知道現在很可怕嗎」、「不怕死也不要拖著小孩吧」。

該網友崩潰表示，「要我怎麼辦....？不回診他很快就沒有藥吃了...我的小孩我很在乎好嗎？」且看診當日都有蓋上推車雨罩，只有抽血前後、看診報到後才將兒子抱離推車。

其他網友則鼓勵該網友，留言「没事誰會去醫院？媽媽加油！」、「如果健健康康的，誰會想去醫院啦....媽咪加油喔，寶寶也很棒，口罩都戴得住，給你們100讚」、「相信非必要沒有人會願意帶著孩子去醫院的，辛苦媽咪，也辛苦寶貝了」。

還有網友也有相同經驗，留言「我2月的時候也是，寶寶滿月帶去醫院回診，也是被人說『疫情幹嘛帶寶寶來危險地方？』你以為我想嗎？小朋友一個月後要回診，難道不需要打預防針嗎？真的很有問題！」