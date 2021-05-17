8個月大兒子被陌生阿伯偷摸臉 媽媽爆氣：手根本沒洗乾淨

台灣人生性熱情，不少人看到小朋友、寵物狗或貓等，都會很開心的與他們互動，不過近期適逢疫情大爆發，應與他人保持社交距離，避免不必要的接觸。一名網友抱怨，只是帶兒子去買個自助餐，一名陌生的阿伯竟趁機偷摸年僅8個月大兒子的臉，讓她相當生氣。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，「現在都已經是非常時期了，昨天去買自助餐夾菜的時候，一位阿伯竟然趁我跟老闆說要一盒白飯時，順手摸了小兒的臉，剛8個月而已」。

該網友說，「我當下超怒，立刻說『請不要摸我孩子的臉』，真的很生氣耶！也不知道手有沒有乾淨，還沒有保持安全距離，超離譜！」她也解釋，醫生有提醒「1歲以下寶寶不適合戴口罩，也戴不住」，所以才沒有讓寶寶戴口罩。

其他網友則留言「為了安全，這反應很好，媽媽讚讚」、「這樣真的會讓媽媽暴怒，我也無法接受這種行為」、「真的很討厭陌生人隨便摸別人的小孩」、「這個節骨眼，肯定是不希望別人摸我家孩子，病毒無處不在」。

不過有網友提醒，「自助餐更危險，菜都開放式的，先不要買了」、「從去年疫情開始就不敢買自助餐了」、「不得已外食的話，選便當店或其他類型，麵店小火鍋點心等等，至少不是開放式，現在還是有些人去買飯不戴口罩，夾菜時你一句我一句，很可怕唷」。該網友則解釋，「因為才一個小孩老大在吃，自己煮又要顧老大小的，有點麻煩」。