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外送訂單驚見「公主病」要求 店家傻眼爆粗口拒接單

聯合新聞網 / 綜合報導
外送訂單備註「不要蛋黃，蝦蝦剝殼」。圖／取自臉書
外送訂單備註「不要蛋黃，蝦蝦剝殼」。圖／取自臉書

外送平台崛起，不少人三餐仰賴外送送餐，消費者也可利用外送平台先點餐，再自行取餐。一間店家日前接到一張外帶自取訂單，然而備註卻寫著「不要蛋黃、蝦蝦剝殼」，讓商家傻眼表示「蝦林老師啦！不想慣客人」，隨即霸氣拒接這筆訂單。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文，他經營一間小吃店，也與外送平台合作，近日接獲一筆外帶自取訂單，訂餐項目為鍋燒烏龍，而備註則寫著「不要蛋黃，蝦蝦剝殼，謝謝」。

該網友傻眼表示，「之前看別人貼說奇怪的要求覺得很扯，沒想到今天換我遇到了，一碗鍋燒烏龍麵，還要求不要蛋黃，而且蝦蝦剝殼？蝦林老師啦！我只會幫我家男人剝衣服啦」。

該網友指出，最後他拒接此筆訂單，客人又點了一張「不要蛋黃」的訂單，但他仍然拒接，直呼「不想慣客人」。

其他網友則留言「要不要順便幫她吃掉？」、「不要蛋黃可以理解，但還要順便撥蝦…真的傻眼」、「乾脆麵麵也幫她吹燙燙好了」、「優良店家拒絕的好」、「公主嗎？」、「 疊字裝什麼可愛」、「剝殼？難道又是個公主病？」。

公主病 美食外送

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