驚嚇！網購吹風機開電源竟噴大火 網友：買到打火機？

喜歡網購的你要注意！泰國有女生網購1件吹風機，試開後發現沒有風吹出，便想到拍1片上載到TIKTOK分享，她第一次開啟時吹風機已傳出怪聲，內部的發熱線圈竟迅速變得通紅；第二次開啟時，吹風機吹出的竟不是熱風，而是熊熊烈火，場面駭人，嚇得她馬上停止拍攝。

影片上載1天就吸引百萬點擊，有許多網友慶幸女生不是用自己的頭髮試吹風機，否則後果嚴重；有網友則笑稱，女生買到的不是吹風機，而是「打火機」，又提醒大家網購電器時應選擇值得信賴的品牌產品，切勿貪平買入不知名的山寨貨，以免發生危險。

泰國女網友「Oiwwi」5月12日拍吹風機開箱片到TIKTOK，未料因過程太驚險被瘋傳。她首次用1個網購app購物，但買來的原來不是「普通貨」，開啟時不會吹出熱風，內部有火光，更會吹出火舌。

女生拍片到TIKTOK分享，笑言「吹風機太強力，直接起火」。從影片所見，粉紫配粉紅色的吹風機外型很普通，她接上電源後開動，吹風機看似真的沒風吹出來，但可以看到內部的線圈發紅，伴隨嘈吵的故障聲響。女生關閉吹風機，隔了一會她將吹風機前端移除再開動，吹風機內部瞬間變紅，之前的故障聲響變得低沉，吹風機竟吹出紅熊熊烈火，女生嚇得馬上停止拍攝。

女生發布影片後還笑言幸好沒用來吹乾頭髮，否則她的頭髮被吹乾前就燒着了。影片上載1天已吸引逾百萬點擊，有網友形容這個根本是巨型「打火機」，十分危險，質疑這個吹風機是可符合安全標準，如果顧客事前沒有做測試，一開包裝就拿來吹乾頭髮，可能馬上就會被灼傷，後果可大可小，提醒大家購網購家電更要小心。

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文章授權轉載自《香港01》