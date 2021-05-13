客人不戴口罩！店員勸到心累 老闆還不挺：你顧好自己就好

隨著本土疫情升溫，越來越多店家要求消費者配戴口罩才能入內，有些業者更落實實名制，嚴格把關。不過最近有網友抱怨上班的時候，客人不戴罩又不聽勸，沒想到連老闆都要他別多管，讓他好無奈。

原PO在PTT發文表示，上班時都會請客人戴上口罩才能進來消費，很多人都會配合，但有些人就是不願意。他舉例：「今天有一個工人進來買東西，我跟他說口罩要戴喔！他一臉驕傲說『我沒有啊！』」讓原PO好傻眼，而且後面陸續進來的工人也都沒戴。

正當原PO打算再次勸阻時，老闆卻走上前對他說：「你顧好自己就好，你等等被他們打，影響到商店。」原PO心想，明明自己才是做對的事，為何反而被檢討，為什麼有些人這麼事不關己，「戴個口罩會死嗎？」

對此，底下留言也紛紛表示：「遇到這種客人上司還不挺，只能保護自己了」、「遇到不講理的人，辛苦了！」、「不要說華航機師怎樣啦！我看一堆人進便利商店也都不戴口罩」 、「政府政策一回事，人民有沒有警覺心又是一回事了」、「原PO辛苦了，有時候做正確的事情反而很不容易」。