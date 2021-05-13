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直言感染源在2茶室移動 醫師曝老司機行動模式
國內疫情快速升溫，昨新增的案1120和案1221都是在台北市萬華區茶藝館工作的女子，由於2間茶藝館距離鄰近，有醫師就直言「可能有感染源在2間店移動」，並透露茶店的性質和顧客的行動模式，同時指這90%是第3起社區群聚。
根據指揮中心公布足跡，案1120和案1221分別在萬華三水街「鴻達茶藝館」、西園路1段「楓香清茶館」工作，年齡約50至60多歲，5月11日至醫院採檢，昨日確診。根據「ETtoday新聞雲」報導，精神科醫師潘建志指出，案1120和案1221都是俗稱茶店仔的女員工，沒有那麼巧的機率，2間店的人都感染。
他說，三水街和西園路距離不遠，走路只需5分鐘就可到達，有極大機率是有感染源在2間店遊走，互相傳染，且通常在茶店仔光顧的顧客唱歌、喝酒都會續攤，2間店的工作人員就算互相支援坐檯也不無可能，因此這有很高的機率是第3起社區群聚，只要病毒基因定序出來就可確認。
潘建志說，昨日新增的不明感染確診，只要個案身邊再一人確診，就屬社區群聚，若單周3件社區群聚，就要啟動第三防疫層級，屆時將考驗北北桃市長和疾管署的應變能力。
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