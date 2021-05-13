萬華茶館2女確診 老司機曝「清茶館與阿公店」的區別關鍵

國內疫情快速升溫，昨新增16例本土確診病例，其中新增的案1120和案1221都是在台北市萬華區茶藝館工作的女子。有知情人士透露，這2家茶藝館實屬阿公店，並指出阿公店小姐出入自由度高，又是公檯制，屆時匡列對象恐難拿捏。

根據指揮中心公布足跡，案1120和案1221分別在萬華三水街「鴻達茶藝館」、西園路1段「楓香清茶館」工作，年齡約50至60多歲，5月11日至醫院採檢，昨日確診，雖然已初步匡列接觸者，但感染源待釐清。

根據「ETtoday新聞雲」報導，有知情人士透露鴻達和楓香雖名為茶館，但實為阿公店；清茶館主要是供客人泡茶、唱歌，但阿公店卻有小姐陪酒，坐檯費約3小時300元，且小姐沒有打卡制，自由度高，中途也可陪客人出場，而萬華一帶的阿公店小姐多是台灣、大陸、越南籍為主，不過台灣小姐年紀稍長。

另外，阿公店多是是藍領階級長者前往消費，由於阿公店是公檯制，小姐可輪流坐檯，屆時匡列對象會暴增，且今年初萬華大約還有150多間營業店鋪，工作人員有上千人，接觸者人數難以想像。不過昨日爆發疫情後，兩條街的店家大門深鎖，原本夜晚眾多人潮的景象也消失不見。