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女不滿找零遭「超商店員摸手」 員工吐心聲：怕零錢掉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文表示覺得超商店員找零時故意碰觸她的手，讓她覺得有被騷擾的感受。貼文也釣出超商店員吐露心聲。圖片來源／ingimage
一名女網友發文表示覺得超商店員找零時故意碰觸她的手，讓她覺得有被騷擾的感受。貼文也釣出超商店員吐露心聲。圖片來源／ingimage

台灣便利商店販賣各式商品，從餐點、飲料、文具到化妝品，小小一家可以滿足各種民生需求，令許多民眾十分依賴。近日一名女網友不滿發文，表示超商店員找錢時的動作讓她覺得被性騷擾，貼文引起網友熱烈討論，也釣出店員吐心聲。

原PO在Dcard發文「被超商店員吃豆腐」，她在文中說明自己常去的超商新聘了一名男店員，但每次找錢的方式都很奇怪。從原PO附上的示意圖可以看出店員用兩隻手拿鈔票，但手指會碰到原PO的手掌，「前面幾次我覺得心裡有點不舒服，但覺得可能只是他的習慣吧。」但近日她去買東西時拿30元零錢買25元的商品，「他找錢直接像老人家給紅包一樣，上下疊著我的手，而且還摸了超久。」這個舉動令原PO感覺被騷擾，「我整個愣住，感覺超噁的啊，之後趕快東西拿一拿衝出去⋯。」

一名女網友不滿發文，她指出超商店員找錢的方式很奇怪，手指都會碰到她的手掌，讓她覺得有點不舒服。圖／取自Dcard
一名女網友不滿發文，她指出超商店員找錢的方式很奇怪，手指都會碰到她的手掌，讓她覺得有點不舒服。圖／取自Dcard

貼文一出引起網友熱議，「蛤我以為很正常，每次全家的男生都是拉我的手過去，把錢塞進我手裡欸，我想說是怕我沒拿好嗎？」、「以後只用悠遊卡消費，發票存載具」、「找錢盤真的很棒，小時候覺得多此一舉，長大後覺得快放進盤子裡啊」、「還有遇過我拿錢給店員，店員會故意用食指摳我掌心，一開始我以為我想太多，去兩三次發現他好像是故意的，而且看我的眼神怪怪的⋯」、「我也遇過女店員一上一下放零錢在我手上的，也是摸了一段時間才放開，真的會讓人有點不舒服。重點是我內用看她找別的客人錢就沒有這樣子⋯」、「你下次結帳的時候觀察看看前面的人是不是都這樣給的，如果連那種5、60歲大叔都是的話我就不會想太多了，如果明顯不一樣，客訴，建議可以的話最好提前準備錄下來」。

也有網友吐露超商店員的心聲，「因為公司高層要我們找錢的時後雙手奉上，不然我恨不得直接放桌上」、「我做超商時巴不得不要摸到別人的手，建議客訴然後以後別去那間店，以前也被同事這樣摸過，超噁心」、「我是反過來被客人摸手，超想一巴掌過去」、「掉了被經理看到會被唸，什麼你應該要確保不會掉啊什麼的」、「我自己是超商店員，我都會像上面說的手一上一下，下面的手會碰到客人的手，直到確定他的零錢不會掉下來為止，有時候真的會碰滿久的，因為有些客人的手就是故意要歪一邊或是讓我覺得錢會掉下來，而且我不是故意的，我也不想因為這樣，就要一直說不好意思、對不起」。

超商 便利商店 性騷擾 Dcard

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