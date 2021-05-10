吃牛排竟有大蟑螂飛進嘴裡 他痛罵店家只幫換位置沒多關心

餐廳環境整潔相當重要，若有蟑螂、老鼠等，消費者難免退避三舍。有網友表示，日前到台南某平價牛排店用餐，竟有一隻超大隻的蟑螂飛到兒子嘴裡停留，向店家反應後卻只能「換位置」，店員事後也沒有再關心，他痛罵「憑什麼要我們承受這種鳥事，掛著固定來清潔的公司牌子不覺得諷刺嗎？」

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，日前帶兒子到台南某平價牛排店用餐，吃飯中竟飛來一隻超大隻蟑螂，且蟑螂直接飛到兒子嘴裡停留，接著又不知道飛到哪裡去，衛生狀況極度惡劣。

該網友當下立刻與店家反應，店家卻只為他們「換位置」，事後沒有店員再來關心，他們一行人吃完飯後向櫃檯申訴，店家才願意退錢，但他仍無法接受，直呼「我要的只是當下的一個道歉而已，害得我兒子現在都會怕，一直想到那個畫面就覺得噁」。

該網友說，「憑什麼要我們承受這種鳥事，這次體驗真的是極差，好說也來這消費十幾次了，真要爆衛生局來稽查，掛著固定來清潔的公司牌子不覺得諷刺嗎？」

其他網友傻眼表示「夭壽哦！停在嘴巴也太恐怖」、「光看文字不敢想像那畫面有多可怕」、「要是我連飯都不吃，我錢也不退了，直接走人，這輩子絕對不會再光顧」、「飛到嘴巴停留，這太可怕了，我不行，我會直接走人，根本沒有辦法繼續吃了」、「小孩陰影面積超大」。