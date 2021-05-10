他買披薩慶祝母親節 打開驚見8片全黑成「烤焦披薩」

昨天是一年一度的母親節，許多人都與家人一起慶祝節日，感謝媽媽過去的辛苦付出。有網友為歡慶母親節，向披薩店叫了披薩，想不到打開後整個披薩都烤焦了，讓他傻眼表示「沒事母親節訂什麼致癌披薩」。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，「我要抱怨我自己，沒事母親節訂什麼致癌披薩，真傷心」，他也貼出披薩慘照，只見8片披薩全部都嚴重烤焦，甚至焦到看不出披薩口味為何，非常誇張。

其他網友紛紛傻眼留言「哪來的膽量還能切好裝盒啊」、「這能出給客人？」、「上面是巧克力口味嗎」、「是多想自毀商譽？」、「巧克力厚片？」、「焦糖口味還是糙火答口味」、「生意太好，烤箱太熱情了」、「看起來好像是回鍋重複烤的」、「這能出貨？店經理是不想幹了嗎？」。