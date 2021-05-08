為省15元停車費出陰招 他被塞繳費單一眼識破：你失算了

路邊停車費通常不會超過百元，許多人收到就會直接到超商繳掉，不過有網友近日在臉書抱怨，指自己的車前夾了一張15元繳費單，但細看下發現繳費單上的時間、地點根本不符，且車牌有2碼不同，無奈感嘆「為了省15元，大費周章找跟你類似的車牌？」不過原PO自有一招妙計，有心人耍陰招也沒輒。

原PO昨日在臉書「爆怨2公社」抱怨指，他在車前發現一張繳費單，停車日期是4月25日，但細看時間和地點，那天他都在嘉藥考試直至晚上八點半才離開，根本沒去過高雄，也沒停過臨時停車格，且細看發現繳費單上的車牌與自己差了2碼。

原PO說「我不知道你是什麼心態把你的停車繳費單夾在我車上」、「你是為了省15元，大費周章找跟你類似的車牌？還是因緣際會看到我的車夾在我車上」，不過原PO也說到自己是綁定自動繳款，因此看到停車繳費單也會置之不理，直呼有心人是失算了。

原PO表示，「這張我會留著，放在我車上，哪天在路上遇到你，我會向前將這張繳費單還給你」，而他也提醒網友「以後要仔細看一下你的停車繳費單，車號2582的車主都要注意了」。貼文一出後，網友也紛紛留言稱「人生有緣，能遇到車號一樣的機會不多，當然要留個記念給你」、「原來那位車主的人格只值15元」、「你還算好心有po文，是我我就燒給車主」、「車牌8888從來不會被打錯」、「我停車費都用app繳，根本不用管紙本，也比較方便」。