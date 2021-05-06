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賣家遇「運費殺手」暗叫苦 對話曝光引眾怒批：貪小便宜

聯合新聞網 / 綜合報導
線上交易多元，賣家遇到運費殺手忍不住怒回「又不是我賺」。圖／Ingimage
線上交易多元，賣家遇到運費殺手忍不住怒回「又不是我賺」。圖／Ingimage

科技發達網路便利，許多線上交易隨著平台崛起愈來愈多元。有賣家分享，遇到一名客人出價購買，不料卻是一名運費殺手，對話曝光後引起網友熱烈討論。

有一名女賣家於《爆怨公社》上發文抱怨並貼出對話紀錄，只見近日有客人向原PO問價購買商品，原PO表示「商品兩隻1000」，對方同意後也表明了「店到店＋60元」。不料買家卻詢問「運費一人一半OK？」原PO回絕後，買家回應「好，沒關係，我出」。

這段對話卻令原PO氣憤不已，忍不住怒回「運費又不是我賺」，最後也於文末提出自身看法，「買東西付運費不是天經地義的事情嗎？誰跟你一人一半阿！講的好像你付運費我賺到一樣！」

網友紛紛留言為原PO抱不平，「有些賣家賣東西手續費也要買家出，不要臉的人買賣都一樣」、「之前還遇過幾百塊的東西一砍就半價，還要我免運寄給他，我連回都懶得回」、「『沒關係，我出』他可能還覺得自己很霸氣，很阿沙力」、「妳太客氣了，是我就會說『好喔！運費我全出，兩隻1100，你OK下單我就出貨喔！』」、「就是想殺價而已，30也好」、「還沒關係，我出。是在闊氣個屁！」、「真的是貪小便宜」。

爆怨公社

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