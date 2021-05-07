為何衝著我？頭等艙後座屁孩猛踹椅子 向父母陳情只被冷回一句

有時在外搭乘交通工具，最怕不守規矩的乘客干擾安寧，特別是在長途旅遊中，更讓人難以忍受。最近就有為日本網友，分享過去在搭飛機時，遭遇到的不愉快經驗。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，網友M小姐（化名）近日投稿，表示之前她有次與丈夫去夏威夷旅遊，回程時坐在頭等艙。當時她們身後坐的是一對夫婦，以及一位大約是幼稚園大的小男孩。

那位小男孩自從上機之後，就從後方不斷踢著M小姐的座位。由於M小姐身材嬌小，體重還不到40公斤，所以每次被踢都坐不穩。M美小姐於是向背後的夫婦訴苦，表示拜託別再讓小孩子踢了，卻遭到回應「別跟小孩子計較，你就忍忍吧」。

無計可施的M小姐，只好跟丈夫商量，兩人互換座位。沒想到換了座位之後，那位小男孩也跟父母要求換座位，繼續踢著M小姐的椅背。M小姐再度換座位，小孩子也又再跟父母要求換位子，完全是打定主意針對她。

最後飛機終於落地時，M小姐忍不住怒氣，高聲質問這對夫妻，為何要放任小孩鬧她？而M小姐也感慨，既然帶小孩出來，就應該要負起責任，不是小孩子做什麼，都可以用「他只是個孩子」當藉口搪塞。